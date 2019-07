Avec le cercospirose, les charançons, ,les cyclones, la sécheresse etc, les clients veulent des bananes non traitées toujours plus belles, toujours moins chères. Et sont même prêts à acheter des bananes d''importation.

5. Pascale le 20/07/2019 11:04



On n'a jamais eu autant de maladies et ravageurs sur nos plantes... que depuis que tout passe par fret et que soit disant les contrôles sont plus poussés et favorisés... MON C*L oui...............

avant tout circuler par la poste, les particuliers pouvaient acheter avec un simple certificat phytosanitaire, et yavait pas autant de problème...................

il n'y a que l'argent qui compte pour ces voleurs!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! car 150€ minimum pour un petit paquet par fret, ils ne voient que leurs poches, et aucun contrôle phyto n'est fait au niveau de gilot.............

Mais une chose bien, quand il n'y aura plus rien a protéger on supprimera cette interdiction!!!!!!!!!!!!!!!!! enfin non... ils aiment trop l'argent.............