Maladies transmises par les tiques: Lyme Réunion veut mettre fin à l'errance médicale

"C

’est compliqué, les docteurs ne savent pas nous répondre",

déplore en effet David, 27 ans, souffrant de grosses fatigues et de douleurs articulaires

.

"Il y

a un point d’interrogation, et pas vraiment de solution".

La maladie de Lyme n'a pas fini de faire parler d'elle. Mal connue mais répandue dans de nombreux pays, cette pathologie transmise par des tiques fait l'objet de vives controverses dans le milieu scientifique, certains niant jusqu'à l'existence d'une forme chronique. La situation est encore plus délicate à La Réunion, où la tique vectrice de la maladie ne serait pas présente, selon la position de l'ARS, et où certains malades se retrouvent en situation d'"errance médicale".Pour faire avancer le débat et venir en aide à ces malades s'estimant mal diagnostiqués, Isabelle Couture a décidé de mettre en place une association. Baptisée " Lyme Réunion ", la structure a vu le jour il y a une quinzaine de jours. "J'ai créé cette association parce que je me suis aperçue qu’il y a des gens malades, comme ma fille et moi, qui ne sont pas pris en charge parce qu'ils sont négatifs aux tests", explique-t-elle.