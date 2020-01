Malaïka : La vidéo de sa chorégraphie met La Réunion en lèr !

Le 17/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 3528

Avec plus de 117.000 vues sur Facebook, la très belle vidéo de l’artiste Malaïka fait le tour du web réunionnais depuis la semaine dernière. On peut y voir la danseuse réaliser une chorégraphie originale, mêlant style moderne et maloya, dans une célèbre boutik lontan de l’Hermitage. En fond musical, un remix créolisé par Sskyron du morceau "Another Story" de Burna Boy.

Le visage caché par un chapeau de paille, les pieds nus dans la boutique de "Ti Caff", Malaïka Salatis exécute une chorégraphie rythmée, mêlant tradition et modernité.



Elle est habillée d’une longue jupe qui amplifie ses mouvements, le tissu blanc met également en valeur sa belle peau métissée. Des choix esthétiques loin d’être anodins, puisque Malaïka met un point d’honneur à valoriser ses origines réunionnaises. Dans la description de la vidéo, on trouve notamment le hashtag #bornandraisedinreunionisland, traduisez "née et a grandi à La Réunion".



Un mélange de rythmes modernes, afro, puis maloya vient compléter le tableau, savamment mixé par Sskyron. Un délice pour les oreilles et pour les yeux, habilement filmé en plan-séquence par Mickaël Tariffe.



Mannequin, danseuse et chanteuse professionnelle , la talentueuse jeune femme a enchaîné les tournées internationales après avoir percé en Australie où elle vit depuis plusieurs années. Elle s’est notamment produite aux côtés de stars telles que Macklemore ou Tiwa Savage.