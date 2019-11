Malaise au tampon : l'autorité s'offre sa propre médecine de prévention

Le 20/11/2019

En apprenant que le conseil municipal présentait deux affaires relatives à la création d'un emploi permanent de médecine de prévention (affaires N°21-20190928 et N°22-20190928) pour le 28 septembre 2019 sans que les instances réglementaires n'aient été consultées au préalable, les représentants du personnel de Force Ouvrière ont interpellé le Maire par courrier en l'invitant à retirer ces affaires afin de respecter la procédure prévue à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Malgré notre alerte, ces deux affaires ont été maintenues et validées par le conseil municipal.



Nous avons alors interpellé la préfecture, garant du contrôle de la légalité, le 02 octobre 2019 , sans effets jusqu'à ce jour. Finalement, les instances ont été réunies à posteriori le 28 octobre 2019, instances dans lesquelles nous avons également dénoncé l'absence de consultation du CHSCT (prévu à l'article 11-2 du décret 85-603 du 10 juin 1985) suite à la résiliation de la convention de la médecine préventive entre la commune du Tampon et le centre de gestion.



Devant cette absence de dialogue social et la précipitation de l'autorité qui tient à mettre en place, ce qu'elle décrit dans l'affaire N°22 comme « une médecine de prévention de proximité afin d'instaurer un travail collaboratif », les représentants du personnel s’interrogent et relaient également les inquiétudes du personnel qui vont se trouver devant une médecine préventive sous l'autorité de la collectivité.



Qu'entend la collectivité par « travail collaboratif » et que cache sa précipitation ?



Depuis 5 ans, les services sont démantelés et/ou privatisés (petite enfance, tourisme, régie fossoyage....) ; les déplacements sont abusifs ; les carrières sont gelées (avancements de grade arbitraires, primes de droit refusées (IAT, NBI, ISS), les avancements sociaux sont inexistants (absence de mutuelle, de tickets restaurants...) ; absence de nomination après concours, plan de titularisation placardisé et nominations arbitraires ; grande précarité du personnel (75% de contractuels, absence d'objectif d'employabilité des contrats PEC) ; surcharge de travail ; pressions et aucun document unique évaluant les risques professionnels présenté au CHSCT.



Ces mauvaises conditions de travail occasionnent des risques psychosociaux , provoquent des accidents de travail, une recrudescence des arrêts maladie et plombent le moral des agents.



Devant un bilan aussi désastreux, la mise en place d'une médecine préventive communale ne rassure pas !!! un service d'urgence serait plus approprié !!!



Le bureau FO des Communaux du Tampon