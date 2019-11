Malartic: Un homme agresse une adolescente avec un couteau

Le 02/11/2019 | Par C.B | Lu 734

Un homme a fait irruption au commissariat Malartic de Saint-Denis ce samedi après-midi.



L'homme s'en est pris à une jeune fille de 16 ans, venue accompagner sa cousine porter plainte. Il l'a menacée et lui a placé le couteau sous la gorge en criant "Allah Akbar", selon les dire de son père.



Ce dernier a pu être maitrisé par les policiers et placé en garde à vue.



Quand à l'adolescente elle était toujours à l'hôpital en début de soirée. Bien que non touchée physiquement, elle est extrêmement traumatisée psychologiquement.