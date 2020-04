Malgré le confinement, rouler à 130 km/h sur la route du littoral reste interdit

Le 17/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 297

Un contrôle de vitesse s'est déroulé ce matin sur la route du Littoral en direction de La Possession. Les policiers ont pu constater pas moins de 22 vitesses excessives sur cet axe alors même que la circulation y est moins importante en cette période de confinement.

"Ces travailleurs sur les routes de La Réunion ont le droit d'y être", indiquait mercredi le préfet de La Réunion lors d’un point sur les mesures de lutte contre le coronavirus.



Mais cela ne veut pas dire que les automobilistes peuvent faire n’importe quoi.



Comptant peut-être sur la mobilisation importante des forces de l’ordre pour les opérations de contrôle des attestations, certains pensaient pouvoir rouler comme des fous sans se faire prendre. C’est raté.



22 véhicules ont été contrôlés, et autant de conducteurs verbalisés pour des vitesses excessives. Le grand gagnant de cette "course" a été contrôlé à 131 km/h, soit une vitesse supérieure de 30 km/h à celle autorisée. S’il n’est pas récidiviste, il a probablement écopé d’une contravention de 4e classe soit une amende forfaitaire de 135 euros, perdu trois points sur son permis qui pourrait lui être suspendu.



Au total, 16 véhicules ont été contrôlés en excès de vitesse de moins de 20 km/h, 5 en excès de vitesse entre 20 et 30 km/h.