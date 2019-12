Manif contre la réforme des retraites: Faible mobilisation ce mardi

Le 10/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 1158

Entre 1000 à 1500 personnes ont répondu à l'appel d'une nouvelle grève générale ce mardi 10 décembre. Comme attendu, le mouvement a moins mobilisé dans les rues de Saint-Denis.

Après une forte mobilisation le 5 décembre dernier, les syndicats entendent maintenir la pression sur le gouvernement ce mardi 10 décembre . Comme pour la précédente manifestation, deux rassemblements étaient prévus à partir de 9 heures, au Petit Marché de Saint-Denis et devant la mairie de Saint-Pierre Les organisations syndicales CFE-CGC, CFTC-FP, CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER souhaitent de nouveau faire entendre leurs revendications concernant la réforme des retraites voulu par le gouvernement. Selon eux, la baisse des pensions ainsi que devoir reculer encore l’âge de départ des futurs retraités est inacceptable.Les syndicats sont également unis et manifestent pour l’amélioration de l’emploi, la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, l’augmentation des salaires ainsi que l’égalité entre les femmes et les hommes, afin que la pérennité des retraites soit garantie.Ce mardi matin, le cortège parti du petit marché en direction de la préfecture n'a pas rassemblé autant de manifestants que lors du "jeudi noir" qui avait été un franc succès. Entre 1000 à 1500 personnes ont répondu à ce nouvel appel à manifester. Jeudi 7 décembre, ils étaient environ 3000 personnes à avoir convergé vers la préfecture.