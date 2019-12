Manif contre la réforme des retraites : Les syndicats vont-ils faire mieux que le 5 décembre ?

Le 09/12/2019

Le combat contre la nouvelle réforme des retraites ne semble pas terminé, bien au contraire. Après la forte mobilisation lors de la grève générale jeudi 5 décembre , les syndicats ont décidé de renouveler l'expérience ce mardi 10 décembre. Comme pour la précédente manifestation , deux rassemblements auront lieu à partir de 9 heures, au Petit Marché de Saint-Denis et devant la mairie de Saint-Pierre.Afin d'éviter un conflit social majeur, "dont le gouvernement sera l'unique responsable" selon la CFE-CGC, CFTC-FP, CGTR, FO, FSU, SOLIDAIRES, SAIPER, ces organisations syndicales souhaitent de nouveau faire entendre leurs revendications : autrement dit, refuser ce système de points dit universel qui, selon elles, conduirait immanquablement à une baisse des pensions et à devoir reculer encore l’âge de départ.Tous demandent ainsi l’amélioration de l’emploi, la fin du chômage massif et de la précarité tout au long de la vie, l’augmentation des salaires et l’égalité entre les femmes et les hommes, afin que la pérennité des retraites soit garantie.En effet, face à l'ampleur de la dernière manifestation, le syndicat étudiant UNEF Réunion sera également mobilisé ce mardi. Il appelle le gouvernement à entendre le message envoyé par les salariés et la jeunesse et à prendre ses responsabilités en ouvrant de réelles négociations sans préalable avec toutes les organisations syndicales.L'UNEF Réunion exige également la reconnaissance du statut de l’étudiant ultramarin par la mise en place d’un complément de bourse de 100€ par mois par échelon, afin de lutter contre la précarité étudiante.