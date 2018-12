Manif des Gilets jaunes à Paris : un policier menace les manifestants avec son arme

Le 23/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 65

Mobilisation en nette baisse ce samedi pour le 6ème samedi de manifestation : 38.600 Gilets jaunes seulement ont manifesté en France, selon le ministère de l’Intérieur, contre 66.000 à la même heure samedi dernier, une mobilisation déjà en nette baisse par rapport aux semaines précédentes. La préfecture de police de Paris a de son côté dénombré 2.000 manifestants dans la capitale.



Si la manifestation a été très calme tout au long de la journée, les choses ont dégénéré à la tombée de la nuit.



Une scène restera dans les mémoires. Elle est très courte, moins d'une minute, mais d'une extrême violence. Trois motards de la police qui se trouvaient sur les Champs Elysées ont été pris à partie par un nombre important de Gilets jaunes.



Un journaliste qui se trouvait sur place a pu filmer toute la scène et l'a partagée sur Twitter.



On y voit les trois motards commencer par recevoir des projectiles, qui font tomber l’un d’entre eux. Pendant qu'il tente de redresser sa moto, ses collègues viennent à son secours sous les projectiles jetés par des dizaines de manifestants.



Le motard tombé à terre essuie des coups et tente de se défendre. Il échappe de peu à une trottinette envoyée dans sa direction.



C'est alors que, pour éloigner les assaillants, il sort son arme de service et en menace les casseurs, ce qui a pour effet de les faire reculer.



Le troisième motard échappe lui aussi à un projectile, en baissant la tête au dernier moment, et en s’enfuyant sur sa moto.



Devant le danger grandissant, ses deux collègues restés seuls finissent par s'enfuir eux aussi sur la même moto avec une dizaine de manifestants à leur poursuite, abandonnant la dernière moto sur place.



Cette dernière sera récupérée quelques minutes plus tard après une charge de CRS.