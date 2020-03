Manifestation au Port-est : Les émeutiers toujours en garde à vue

Le 03/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 396

La manifestation dimanche dernier au Port-est avait tourné à l’affrontement entre une vingtaine de personnes et les forces de l’ordre. La vingtaine de manifestants était venue empêcher les passagers du Sun Princess de débarquer à La Réunion par crainte du coronavirus. Au moins trois d’entre eux ont été interpellés et étaient toujours en garde à vue hier selon la presse écrite.

3 individus sont soupçonnés d’avoir activement pris part aux échauffourées de ce dimanche au Port-est. Leur garde à vue a été prolongée sur la demande du parquet ce lundi, et les trois hommes pourraient bien être présentés devant le tribunal aujourd’hui.



L’un des meneurs a notamment été interpellé au volant de sa voiture, quelques kilomètres plus loin. Il est déjà connu des forces de l’ordre pour des faits similaires notamment durant la crise de Gilets Jaunes, comme l’indique le Journal de l’Île.



Durant la manifestation, les émeutiers avaient arraché le grillage d’une société toute proche, et incendié des poubelles, palettes et autres conteneurs sur la voie publique. Ils n’ont pas hésité non plus à lancer bouteilles en verre et autres galets en direction des forces de l’ordre. Les enquêteurs n’excluent pas d’ailleurs que d’autres interpellations aient lieu dans les jours qui viennent.