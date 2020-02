Marc Lavoine : Le chanteur de charme enflamme le Téat Plein Air de Saint-Gilles

Le 23/02/2020 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 693

En ce soir de concert, les femmes avaient le choix entre rester avec leurs maris à la maison ou aller au Téat Plein Air de Saint-Gilles voir Marc Lavoine. Le choix a été vite fait, elles ont toutes préférées " les yeux revolvers" du chanteur aux pommes d’amour de leurs époux sur le canapé.

Une première partie assurée par la chanteuse Samuelle Quimbre, Marc Lavoine sera le seul acteur de la soirée après. Vêtu d'un jean, d’une veste noire et d’un t-shirt blanc, le chanteur capte de suite son public dès son entrée en scène. Un "bonsoir" d'une voix grave...les spectatrices sont sous le charme.

Poète, ce joueur de musique et de mots sourit et danse langoureusement en se déhanchant pour la plus grande joie de ses fans avec "Rue des Acacias". Les femmes se lèvent, s'approchent de la scène pour essayer de le toucher...L’artiste, accompagné des musiciens de Julien Doré, leur fait des clins d’œil et continue ses balades douces et agréables. Marc chante "Je ne veux qu'elle", et envoie des bisous au public qui s’enflamme et se met debout pour entonner avec lui les paroles de ses mélodies. Puis Marc enchaîne sur un son plus rock et plus rythmé " Parking des Anges" , "Dis moi que l'amour ne s'arrête pas"...Personne n'a envie que cela s'arrête...