Marché Péi : Partenariat entre E.Leclerc et les producteurs locaux réunionnais

Le 13/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 112

Deux jours pour exposer fruits, légumes, confitures, tisanes et plantes sur le parvis du nouveau centre commercial les Terrass à Saint Joseph. Le Marché Péi, fruit du partenariat en E.Leclerc et des producteurs locaux, est la preuve que grande distribution et production locale peuvent mener des projets conjoints et positifs pour le territoire. La première pierre d'un programme de distribution responsable pour l'enseigne.



Du 13 au 14 février, la famille Law Yat, la famille Folio, Tradition 974, l’entreprise Bassin Plat et Habemus Papam s'adresseront directement aux consommateurs réunionnais pour mettre en lumière leurs savoirs-faire, leurs produits et leurs nouveautés grâce à un concept créé conjointement avec l'enseigne E.Leclerc : le Marché Péi.



"Cette opération est une belle opportunité pour nous. Dans les rayons, nos produits ne parlent pas et on ne peut pas convaincre les Réunionnais de nous choisir. Là, c'est possible. Ça devient un partenariat où tout le monde est gagnant", explique Habemus Papam, producteur local de tisanes Bio.



L'enseigne E.Leclerc, qui amorce un tournant responsable historique au lendemain de sa 10e année d'existence à La Réunion, engage à partir de 2020 un programme ambitieux de distribution responsable.



« Il faut créer de la valeur avec ce qui est déjà sur le territoire »



"Le métier de distributeur évolue. Aujourd'hui, nous devons aussi accompagner les artisans, les producteurs et les commerçants dans l'exercice de leur métier pour qu'ils puissent en vivre.



Distribution et production ne doivent pas s'envisager au détriment l'une de l'autre. Nous devons repousser les limites de nos idées pour réussir ensemble", explique Quentin Roux, directeur du centre commercial E. Leclerc Les Terrass.



Le marché réunionnais, du fait de son insularité, est contraint. "Autour de nous, la mer. Tout l'enjeu va être de faire mieux avec autant. Pour cela, il faut créer de la valeur avec ce qui est déjà sur le territoire en cherchant des moyens pour mutualiser ce dont nous disposons", précise Quentin.



Il poursuit : « La production locale n'est souvent pas assez visible dans les centres commerciaux où, pourtant, les citoyens sont demandeurs de ces produits. C'est pourquoi nous avons choisi de confier aux producteurs un espace de rayonnement et de mise en lumière de leurs produits pendant deux jours. A eux de faire le nécessaire pour convaincre les Réunionnais."



Une opération qui devrait devenir un rendez-vous régulier entre E. Leclerc et les producteurs locaux, en attendant d'autres initiatives visant à faire de l'enseigne une référence en matière de distribution responsable.