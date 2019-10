Marché automobile à fin septembre : il reprend des couleurs !

Le 28/10/2019 | Par Jean Pierre Vidot | Lu 110

Après quelques semaines de frilosité, marqué par un déstockage massif chez Audi, normes écologiques 2020 obligent, le marché automobile à la Réunion reprend des couleurs à fin septembre et redevient positif sur un bilan annuel avec +0,62 % de progression. Quant on fait le cumul des véhicules professionnels et particuliers, Renault garde le leadership avec 18,80 % de parts de marché devant Peugeot à 17,88 %. La troisième marche du podium reste française avec Citroën et ses 9,31 %…