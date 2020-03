Marché de gros: Razzia sur les pommes de terre et autres tubercules

Le 20/03/2020 | Par PB | Lu 946

Face au risque de contamination au Covid-19, le marché de gros de St-Pierre a également dû adapter son organisation. D’ordinaire ouvert les lundis, mercredis, il a cependant fermé ses portes le vendredi.



"Les mesures barrières ont été respectées", rassure le son directeur Jean-Max Payet. Lundi et mercredi, le site a enregistré une baisse de moins de 10 % de la fréquentation. "Les restaurateurs et fournisseurs des cantines scolaires se sont peu ou pas déplacés. En revanche, primeurs et bazardiers étaient bien présents et ont pu écouler leur stock".



En cette période de confinement durant laquelle les déplacements sont limités, la pomme de terre est devenue la star du marché de gros. Conséquence, la tubercule à la conservation longue durée s’est négociée à 3 euros le kilo en moyenne, soit plus du double de son prix habituel. "Il y a également beaucoup de demande pour la patate douce ou le manioc pour lesquels les prix sont pour le moment stables", précise Jean-Max Payet. "A l'exception des pommes de terre, il n’y a pas de flambée des prix. Une baisse, à confirmer, du prix de la petite tomate a même été constatée", assure le directeur du marché de gros de St-Pierre.



Quant à la production, "la pénurie de produits frais péi n’est pas à craindre", rassure-t-il encore. Si les restrictions venaient à être prolongées ou étendues, "ananas, bananes, brèdes, petits piments, courgettes, carottes…seront au rendez-vous en cette période où les intempéries se font moins fréquentes. Nous disposons également des moyens logistiques avec un parking de 2 hectares d’assurer la sécurité sanitaire en espaçant suffisamment les producteurs".