Marché de producteurs ce dimanche 19 avril à Saint-Pierre

Le 16/04/2020 | Par Saint Pierre | Lu 139

Pour permettre l’écoulement de fruits et légumes, comme l’approvisionnement de la population sudiste en produits frais, un marché de producteurs aura lieu ce dimanche 19 avril 2020 à Saint-Pierre.



Il se déroulera en centre-ville, sur le parking en contrebas de l’hôtel de ville entre 5h et 13h.



Nous rappelons qu’il est impératif de respecter les gestes barrières et une distance de sécurité d’au moins un mètre pour éviter la propagation du virus COVID 19.