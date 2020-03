Marché des producteurs de St-Pierre : Et si on équipait tous les acheteurs de masques et de gants?

Ce dimanche matin 29 mars, nous avons pu voir les St-Pierrois et consommateurs se rendre au "Marché des Producteurs" de Saint-Pierre lancé par la Chambre d’Agriculture de la Réunion qui a eu tout récemment l’accord préfectoral.



Si les consignes à l’intérieur du marché étaient respectées (marquage au sol, sens de circulation unique, producteurs servants eux mêmes les clients, prix ronds pour éviter la manipulation de l’argent, barrière à 1 m devant les stands, présence de la police), nous avons pu constater très tôt une file d’attente.



L’intérieur de l’espace restait cependant fluide.



Alors que le 1er Ministre Édouard Philippe, dans son intervention télévisée samedi 28/03, appelait le peuple de France et des outre-mer au plus grand confinement de cette crise Covid-19 sans précédent, je cite "nous sommes installés dans un combat qui va durer, nous le gagnerons par la discipline en respectant les consignes de confinement et les gestes barrière", pourtant une file d’attente devant le marché s’installait. Des gens a la vue de la file vont préférer renoncer et partir, d’autres attendrons.



Comme beaucoup de Réunionnais, tous ne sont pas équipés de masques et de gants.



Encore une fois, je partage totalement l’inquiétude de nos producteurs d’un point de vue économique et je respecte totalement l’instinct de survie, le besoin de se nourrir des consommateurs.



Je suis moi même une consommatrice.



Peut être faudrait-il, dans ce cas soit protéger et équiper tous les producteurs vendeurs et consommateurs de masques et de gants comme monsieur le Maire que nous avons pu voir équipé dans le Marché, soit mettre une nouvelle mesure au marché : marché des producteurs ouverts aux citoyens consommateurs équipés de masques, même maison (pénurie oblige).



Quel est l’avis de l’ARS et du corps médical à la Réunion ?



Nous sommes au balbutiement du pic de l’épidémie, nos inquiétudes résident avant tout dans la volonté de tous nous protéger de ce virus très inquiétant par sa rapidité de propagation (voir les derniers chiffres officiels annoncés : 183 cas).



Tous dans cette chaîne humaine, nous avons le souci de veiller les uns sur les autres, de nous protéger les uns les autres pour que les vies humaines soient sauvées, pour que nos milieux hospitaliers et les nombreux soignants ne soient pas encombrés.



Il serait souhaitable d’augmenter les capacités des écoulements de nos fruits et légumes par d’avantage de plateformes de producteurs aux consommateurs, sinon d’augmenter les points relais comme cela se fait déjà.



Nb : Quand un enfant est petit, les parents le protège contre lui même. Voilà un peu l’idée face une gestion très complexe de l’humain dans cette pandémie mondiale. Protégeons nous tous, les vies sont précieuses et celles de nos soignants tout autant



Une citoyenne de la Ville de Saint-Pierre

