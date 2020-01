Mardi 13h45: météo live: des averses cet après-midi dans les hauts du Sud-Ouest , 34° à l'ombre à la Saline

Le 14/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 186

Radar de Météo France à 13h30.

Ermitage à 13h30.

➡️ Le radar ne montre encore que quelques averses sur les versants du volcan en début d'après-midi.Des averses faibles à modérées sont probables dans les hauts du Sud-Ouest avec des débordements locaux sur le littoral notamment entre la Saline et l'Étang Salé.➡️ Les stations de Météo France(MF) rapportent pratiquement 34° sous abri à la Pointe des 3 Bassins, 27° à Cilaos ou encore un peu plus de 32° à Gillot.➡️ Le sommet du volcan bénéficie de larges éclaircies avec une température de 21° à la station MF à 13heures.Au Maïdo nuages et éclaircies cohabitent avec une température de 17/18° à 13heures.➡️ Des nuages transitent depuis ce matin au large des côtes Nord-Est. Il devraient apporter des averses sur l'Est et le Nord la nuit prochaine.