🌡️ Températures prévues

Mardi: Temps généralement agréable, plus chaud vers Saint Gilles et plus humide vers Sainte Rose

Le 17/02/2020 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 157

Prévisions pour la nuit du 17 au 18 Février



➡️ Des nuages charriés par l'alizé s'échouent sur les côtes Est et mouillent par moments. Le littoral de Saint Jo à Sainte Marie ainsi que les hauteurs adjacentes sont exposés.

Les régions de Sainte Rose et du volcan sont les plus exposées. Néanmoins les précipitations restent faibles à modérées.



Ailleurs la nuit est calme et souvent étoilée.



🎏 Le vent faiblit pendant la nuit mais reste sensible sur le Nord et le Sud et sur les sommets.



🌊 La mer est agitée au vent.



🌡️ Les températures minimales sont agréables sur le littoral et légèrement inférieures aux normales dans les hauts comme à Bourg Murât ou à la Petite France.



Prévisions pour le mardi 18 Février



Journée chaude mais sans excès sur la moitié Ouest. Plus humide sur l'Est.



➡️ Le matin le soleil n'est pas mis à mal sur une large moitié Ouest. En revanche des averses passagères restent observées sur les régions Sud-Est allant de Saint Jo à Sainte Rose avec des débordements vers le Nord-Est possibles.



En cours de matinée les éclaircies et les averses alternent toujours sur l'Est. Le soleil est majoritaire sur le littoral.

La couverture nuageuse péi gagne lentement du terrain comme vers les plaines et les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.

Le temps reste clément dans les cirques.



➡️ L'après-midi les éclaircies ont repris la main sur les régions humides le matin.

La couverture nuageuse reste assez stérile dans les hauts et l'intérieur.

Le littoral de Saint Joseph à Saint Leu et de Saint Benoît à Saint Denis a toujours les faveurs d'un soleil plutôt généreux.



🎏 Les rafales peinent à dépasser 50km/h sur les littoraux Nord et Sud.

Pas de vent sur les plages de l'Ouest.



🌊 La mer est agitée au vent.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sauf sur le Sud-Est où elles restent un peu justes. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h10 le 18 -- Coucher du soleil : 18h52 le 18



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.5 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 26 Saint-Louis 31 Pierrefonds 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 29/30 Saint André 30 Volcan 18 Maïdo 18 Bourg Murât 20 Plaine des Palmistes 21 Cilaos 26 Salazie 25

Températures sous abri relevées à 13heures dans les stations de Météo France: proches des normales sauf sur le Sud-Est où elles ont été faiblardes pour la saison. D'autre part les quelques averses de l'après-midi comme à la Petite France ou à la PDPalmistes n'ont pas été significatives.





Analyse de la situation de surface cet après-midi: GABEKILE(16S) se désorganise à distance des Mascareignes. Le vent reste modéré sur les Iles Soeurs.