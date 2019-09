Mardi: alizé toujours localement humide sur l'Est, il fait frais dès que le soleil se cache

Le 09/09/2019

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU LUNDI 09 AU MARDI 10 :

Les averses sont plus fréquentes et probables entre Saint Joseph et Sainte Rose et sur les versants du volcan.

Elles peuvent temporairement se frayer un chemin jusque Saint Benoît ou encore vers les hauteurs de Sainte Suzanne et de Sainte Marie.



Ailleurs ciel mi-couvert à peu nuageux.



Nuit relativement fraîche avec des minimales absolues proches de 4/5° au dessus de 1500m et vers Bourg Murât ou Cilaos.



Mer toujours houleuse sur les côtes Sud et Ouest.





PREVISIONS POUR LE MARDI 10 :



Les entrées maritimes de la fin de la nuit maintiennent un risque pluvieux en début de matinée sur le Sud Est et l'Est avec des débordements possibles jusque Sainte Suzanne/ Sainte Marie ou sur le Sud jusque Saint Joseph/Saint Pierre.



Ensoleillé en général a l'ouest de ces régions.



L'après midi la couverture nuageuse péi est plus dense sur la moitié Nord-Est avec des averses possibles sur les pentes.

Le littoral de ces régions manque souvent de soleil et le ressenti est plutôt frais. Sensation de fraîcheur accentuée dans les hauts de ces régions exposées au vent et à l'humidité.



Il fait plus doux sur l'Ouest où sur le littoral les éclaircies résistent.



Ciel nuageux l'après midi au Maïdo alors que les éclaircies sont plus larges au sommet du volcan comme lundi.



L'alizé souffle en rafales jusqu'à 50/60km/h sur le Sud et le Nord de l'île. Il faiblit sensiblement sur les plages de l'Ouest.



Mer toujours quelque peu houleuse sur les côtes Sud et Ouest. Houle d'alizé sur les côtes Est et Nord.



TENDANCES POUR LE MERCREDI 11 :



Le vent est orienté à l'Est Sud-Est. Il expose l'Est et le Nord-Est aux entrées maritimes du début de journée. Elles mouillent par place.



En altitude le temps reste sec ce qui veut dire que le Maïdo et le volcan et les plus hauts sommets bénéficient pour la majorité de la journée d'un beau soleil de fin d'hiver austral.



Ennuagement modéré observé sur les pentes du Nord et de l'Ouest l'après midi avec quelques averses isolées possibles.

Littoral des mêmes régions moins ensoleillé que ceux du Sud et de l'Ouest.



Les températures restent légèrement en dessous des normales pour un mois de Septembre.

Graphique: Températures: mardi le ressenti le plus agréable sera pour le littoral Nord Ouest et Ouest. Ailleurs dès que le soleil se cache il fait assez frais notamment dans les hauts.