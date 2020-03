🌡️ Températures prévues

➡️les nuages élevés marquent toujours le territoire. Les averses de la fin de la nuit s'estompent sur l'Est.Le soleil matinal perce à travers les nuages d'altitude.le gris redevient dominant dans les hauts et sur les pentes.➡️le risque de bonnes averses estivales concerne tout l'intérieur et les pentes. Celles du Sud-Ouest sont a priori plus exposées à de bons grains localisés.Les averses peuvent avancer jusqu'au littoral entre Saint Pierre et Saint Gilles en passant par Saint Leu.A l'opposé le littoral Nord-Est conserve des chances d'éclaircies.est faible à modéré avec des rafales inférieures à 50km/h vers Pierrefonds et entre Sainte Suzanne et Gillot.D'ici le début de l'après-midi un petit vent de Sud rentre sur les plages de l'Ouest.est quelque peu agitée par le vent. La houle de Sud-Ouest atteint 1m50 sur les côtes Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches ou légèrement supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h16 le 04 --18h43 le 03🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.4