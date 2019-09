Mardi: beau temps ce matin, pluies sur la moitié Sud en fin d'après midi et la nuit prochaine

REUNION

PREVISIONS POUR LE MARDI 17 :



Un système frontal atténué est en approche de la Réunion et devrait apporter de la pluie sur la moitié Sud de l'île en fin d'après midi et la nuit prochaine.



A l'avant le temps est sec et ensoleillé ce matin sur la totalité de l'île.



Volcan , Maïdo, Cilaos , plaines et plages bénéficient d'un grand soleil en ce début de matinée.



Le thermomètre réagit rapidement après 8h.



Dès le début de l'après midi la couverture péi a une bonne épaisseur sur les pentes du Nord et de l'Est. Salazie, la Plaine des Palmistes, les hauts de Sainte Rose sont exposés tout comme les pentes du Nord Ouest.



Des averses se déclenchent dans l'intérieur et peuvent déborder localement sur le littoral Nord et Nord -Est.



Dans le courant de l'après midi les nuages du système frontal sont dans le voisinage immédiat des côtes Sud et Ouest.



Des averses se déclenchent en soirée et au cours de la nuit prochaine sur la moitié Sud .



Le littoral exposé s'étend de l'Etang Salé à Sainte Rose en passant par Saint Pierre. Les cumuls sont plus importants sur les hauteurs du Sud Sauvage et sur les versants du volcan.

Quelques débordements pluvieux peuvent remonter jusque Saint Gilles voire Saint Paul en début de nuit.



Le vent faible s'établit au secteur Sud en première partie de nuit. ll souffle en rafales modérées sur l'Ouest et le Sud-Est.



La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud où une petite houle de Sud -Ouest de 1m50 déferle.



TENDANCES POUR LE MERCREDI 18 ET LE JEUDI 19 :



Mercredi: les éclaircies les plus nettes sont observées sur l'Ouest, le Nord et le Nord-Est.



Le vent de Sud-Est charrie encore des nuages porteurs d'averses sur le Sud et le Sud-Est et les pentes du volcan.



Temps nuageux et localement humide l'après midi. Les sommets de l'île toisent la couche nuageuse.



Ressenti plus frais sur la moitié Sud.



Mer agitée sur les côtes Ouest et Sud.



Jeudi: la masse d'air s'assèche. La matinée est ensoleillée malgré des entrées maritimes sur le quart Sud-Est.



Souvent nuageux l'après midi notamment sur la moitié Nord.



Sommets au dessus des nuages.



Températures proches de la normale.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU MARDI 17 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

ET DE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 SEPTEMBRE 17 07h15Photo satellite: 6h45: les averses du front froid atténué s'approchent par le Sud et devraient toucher le Sud et le Sud-Est de la Réunion ce soir et la nuit prochaine.Maximum de 27/28° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 29° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 26/27° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 25/26° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 27/28° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 15° CelsiusMaximum de 20° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 22° CelsiusMaximum de 20° Celsius