🌡️ Températures prévues

➡️de nombreux nuages occupent le ciel réunionnais. Ils précipitent par endroits sur la moitié Est. Peu de visibilité au volcan.Rapidement sur l'Ouest, le Sud et le Nord les éclaircies dominent. Le temps est sec dans les cirques de Cilaos et de Mafate.les éclaircies et les averses alternent toujours sur l'Est. Le soleil est majoritaire sur le littoral.La couverture nuageuse péi gagne lentement du terrain comme vers les plaines et les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.➡️les éclaircies ont repris la main sur les régions humides le matin.La couverture nuageuse reste peu active dans les hauts et l'intérieur malgré des averses sur les pentes du Nord-Ouest .Le littoral de Saint Joseph à Saint Leu et de Saint Benoît à Saint Denis a les faveurs d'un soleil plutôt généreux.🎏 Les rafales peinent à dépasser 50km/h sur les littoraux Nord et Sud.Pas de vent sur les plages de l'Ouest.est agitée au vent. En revanche les filets autorisant la baignade sont installés à Boucan et aux Roches Noires.La température du lagon est voisine de 28°.sont proches des normales sauf sur le Sud-Est où elles restent un peu justes. Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h10 le 19 --18h52 le 18🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.9