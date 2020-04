🌡️ Températures prévues

➡️l'île se réveille sous le soleil qui contrairement à ces derniers jours n'oublie personne.Les thermomètres en profitent après 8heures et un petit air estival se rappelle à nos sens d'ici la fin de la matinée. Les températures sont sensiblement plus élevées que ces derniers jours sur le Nord, l'Est et dans l'intérieur et restent chaudes sur l'Ouest.➡️l'évolution diurne est sans prétention et l'impression de beau temps perdure.Toutefoisdes averses reviennent à la charge sur la moitié Est.reste bien sensible entre Sainte Suzanne et la Grande Chaloupe sur le Nord et sur les côtes du Sud sauvage. Les rafales peuvent flasher à 60 ou 65km/h. Quelques rafales sont également notées à la Plaine des Cafres et au volcan.En revanche les plages de l'Ouest et même de l'Étang Salé et de Saint Pierre seront déventées.atteint toujours 2m sur les côtes du Sud sauvage jusqu'à Sainte Marie en passant par Sainte Rose.La température du lagon est voisine de 28° .sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h29 le 15 --18h07 le 14🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1017.0