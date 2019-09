Mardi: soleil le matin, averses l'après midi sur le Nord et l'Est avant l'arrivée d'un front froid en soirée

Le 16/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 783

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU LUNDI 16 AU MARDI 17 :



Le ciel se dégage dans la soirée.

Températures minimales plutôt fraîches : potentiellement proches ou légèrement inférieures à 5° au Maïdo, au volcan et à Bourg Murât.

Sur le littoral elles voyagent entre 16° à 20°.



PREVISIONS POUR LE MARDI 17 :



Un système frontal atténué est en approche de la Réunion mais ne devrait pas atteindre les côtes Sud avant la fin de la journée.



A l'avant le temps est sec et ensoleillé le matin sur la totalité de l'île.

Le thermomètre réagit rapidement après 8h.



Dès le début de l'après midi la couverture péi a une bonne épaisseur sur les pentes du Nord et de l'Est. Salazie, la Plaine des Palmistes, les hauts de Sainte Rose sont exposés tout comme les pentes du Nord Ouest.

Des averses se déclenchent et débordent localement sur le littoral Nord et Nord -Est.



Mafate, Cilaos et le volcan affichent un ciel plus variable alternant nuages et éclaircies.

Le Maïdo est accroché avec une averse possible en début d'après midi.



Les éclaircies résistent sur le littoral Ouest et Sud.



En fin de journée les nuages du système frontal sont dans le voisinage des côtes Sud et Sud -Ouest.



Des averses sont observées au cours de la soirée et de la nuit de Mardi à Mercredi .



Le littoral exposé s'étend de l'Etang Salé à Sainte Rose en passant par Saint Pierre. Les cumuls sont plus importants sur les hauteurs du Sud Sauvage et sur les versants du volcan.

Quelques débordements pluvieux peuvent remonter jusque Saint Gilles voire Saint Paul en début de nuit.



La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud où une petite houle de Sud -Ouest de 1m50 déferle.



TENDANCES POUR LE MERCREDI 18 ET LE JEUDI 19 :

Mercredi: les éclaircies les plus nettes sont observées sur l'Ouest, le Nord et le Nord -Est.



Le vent de Sud-Est charrie encore des nuages porteurs d'averses sur le Sud et le Sud-Est.



Temps nuageux et localement humide l'après midi. Les sommets de l'île toisent la couche nuageuse.



Ressenti plus frais sur la moitié Sud.



Mer agitée sur les côtes Ouest et Sud.



Jeudi: la masse d'air s'assèche.

2019 SEPTEMBRE 16 17h45Photo satellite: le front froid se rapproche progressivement de la Réunion par le Sud. Il touchera la moitié Sud de l'île en fin de journée de mardi.