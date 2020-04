🌡️ Températures prévues

➡️l'alizé est bien en place, il charrie de fréquents passages nuageux sur la moitié Est qui mouillent et débordent même vers Salazie et la Nouvelle dans l'intérieur. Temps humide au volcan et dans les hauts de Sainte Rose.Sur le Nord des nuages trainent et retardent l'ensoleillement. Sur l'Est et le Nord les thermomètres montent doucement à l'apparition des éclaircies.Dans l'Ouest en revanche l'été se sent mieux. Il s'accompagne d'un ciel peu nuageux sur le littoral. Les températures y conservent donc un semblant estival.les éclaircies sont plus nombreuses sur la moitié Est. Le gris commence à dominer sur les pentes et dans l'intérieur mais laisse les sommets émergents.➡️la couverture nuageuse péi reste peu productive et les averses sont isolées dans les hauts. Les nuages avancent vers le rivage vers Savannah ou encore le Port et la Possession.De belles éclaircies résistent sur le littoral notamment là ou le vent est sensible comme vers Saint Denis et Saint Pierre.les régions Est sont sur la trajectoire d'entrées maritimes qui apportent des averses passagères.souffle avec une assez bonne constance vers Sainte Marie et Pierrefonds où il peut flasher à 60km/h.L'après-midi un petit vent de Sud remue un peu les filaos vers la Saline et l'Hermitage.est peu à localement agitée au vent. En revanche elle reste houleuse entre Saint Jo et Sainte Rose.La température du lagon est voisine de 28°.assez chaudes sur le quart Nord-Ouest . Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h27 le 08 --18h12 le 07🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1017.2