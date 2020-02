Margie Sudre soutient Stéphane Randrianarivelo aux municipales de La Possession

Le 17/02/2020 | Par B.A | Lu 114

L'ancienne ministre et présidente de région RPR Margie Sudre, dans une lettre adressée aux Possessionnais, apporte son soutien au candidat LREM Stéphane Randrianarivelo. Elle explique avoir vu les espoirs qu'elle avait portés sur Vanessa Miranville déçus, et estime que le candidat adoubé par le parti présidentiel est l'homme qu'il faut pour la commune qu'elle habite depuis plus de vingt ans.

Ci-dessous, la lettre de Margie Sudre aux possessionnais.

Bonjour La Possession !



J’ai la chance d’habiter à La Possession depuis 1997, Roland Robert était alors maire et l’est resté jusqu’en 2014 malgré les multiples affaires qui l’ont concerné. En 2014 j’ai placé beaucoup d’espoir en l’élection de Vanessa Miranville, une jeune femme déterminée pour laquelle je n’ai pas hésité à voter au second tour.



Hélas les fruits n’ont pas tenu la promesse des fleurs, de déclarations non suivies d’effet en réunions de «concertation » auxquelles j’ai assisté car, retraitée, j’étais un peu plus disponible, je l’ai vue progressivement se couler dans le moule des plus détestables politiciens. On nous répétait mois après mois les mêmes refrains sans qu’aucune demande ou proposition soit prise en compte. S’il y a une chose à mes yeux impardonnable c’est bien la capacité à être sourd et aveugle de beaucoup de nos élus.

Je m’apprêtais donc à voter une fois de plus contre quelqu’un plutôt que pour...Et puis j’ai rencontré Stéphane que je connaissais un peu. Il m’a fait part de sa volonté à être candidat aux prochaines élections municipales et m’a expliqué ses objectifs en toute clarté et simplicité. Sans arrogance, il m’a fait part de sa volonté de corriger tout ce qui n’avait connu aucun progrès durant ces 6 années : l’abandon et la saleté de certains quartiers (évidemment pas les plus visibles), l’insécurité grandissante dont nous avons tous été victimes à un moment ou à un autre.



Qui aujourd’hui accepte de gaité de coeur de vivre dans certaines ZAC où la délinquance est quotidienne ? Les embouteillages aux heures les plus chargées faute d’avoir prévu les voies de circulation avant de construire des ensembles tentaculaires!

Évidemment tout ne peut pas se faire en un coup de baguette magique, mais il n’y a pas de fatalité et toute situation peut être améliorée si l’on en a la ferme volonté. Je lis ici ou là des propositions tous azimuts qui frisent le ridicule. Une approche raisonnée et concertée avec la population (encore faut-il qu’elle ne soit pas qu’un affichage) me semble la meilleure attitude pour répondre à nos aspirations.

Pour toutes ces raisons j’apporte mon entier soutien à Stephane Randrianarivelo et souhaite tous les succès à lui et à son équipe pour que revienne « LA FIERTÉ ET LE PLAISIR DE VIVRE À LA POSSESSION !»



Dr Margie SUDRE

Ancienne Présidente de la Région Réunion (1993-1998)

Ancien Ministre de Jacques Chirac et Alain Juppé (1995-1997