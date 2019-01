(Pierrot Dupuy) Mario Lechat candidat à la mairie de Ste-Marie ?

Le 22/01/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 426

C'est peu dire que les électeurs de Droite sont déboussolés depuis l'annonce du retrait de Rémy Lagourgue de la course aux élections municipales de 2020.



Depuis une semaine, certains élus qui pèsent au sein du conseil municipal sont à la recherche d'un remplaçant.



Le candidat le plus logique serait Richard Nirlo, l'actuel maire, le successeur de Jean-Louis Lagourgue quand il a été élu au Sénat. Pourtant, son nom est loin de faire l'unanimité. Il fait partie de l'ancien garde, "le vieux monde" comme diraient les Gilets jaunes.



Yves Ferrières, le 1er adjoint? Un peu trop grande gueule et trop fantasque...



Qui d'autre?



A force de chercher, ces élus ont fini par se mettre d'accord sur le nom de Mario Lechat, le pharmacien de la Rivière des Pluies, impliqué depuis longtemps en politique et qui avait choisi de soutenir la candidature de Rémy Lagourgue. Il avait d'ailleurs assisté à toutes les réunions organisées par ce dernier, jusqu'à l'annonce de son retrait.



Nous avons essayé de joindre Mario Lechat pour savoir s'il avait répondu favorablement à cette sollicitation, mais sans résultat.