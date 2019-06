Marion ou Nicolas ?

Le 16/06/2019 | Par Alain NIVET

La Droite se cherche après sa défaite cinglante…. Deux noms circulent : Nicolas Sarkozy et Marion Maréchal, qui refuse de porter le nom de Le Pen.



Nicolas semble être le deus ex machina, volant au secours d’une Droite désemparée et aux abois, et en face, nous avons une Marion Maréchal, ex-Le Pen. Celle-ci a bien compris que le nom de son parent est préjudiciable à son engagement… éventuel !



Les Le Pen ont une histoire dépassée qui n’est plus en harmonie avec les attentes des Français. Elle a eu son temps. Marine est essoufflée, malgré son honorable score aux européennes.



Quant à Marion, elle se fait désirer. Elle est courtisée sur tous les plateaux TV et autres. Certes, elle est bien jeune, mais elle a tout compris ! Dans son discours, elle se veut rassembleuse, mais sans ambition ! Du moins, c’est ce qu’elle dit ! Nous verrons bien à l’usage. Mais son discours est solide et son âge n’est pas un handicap !



J’attends la suite !