Marlène Schiappa à La Réunion la semaine prochaine

Le 31/10/2019 | Par N.P | Lu 602

La Secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est attendue à La Réunion la semaine prochaine afin d’organiser le Grenelle des violences conjugales qui se tiendra du 6 au 8 novembre prochain, indiquent les référents locaux de LREM.



Notre île compte une forte hausse de violences conjugales : d’après le Ministère de l’Intérieur concernant La Réunion, cette hausse s’élève à 44% entre 2013 et 2017. Selon la présidente du Collectif pour l'élimination des violences intrafamiliales, le milieu familial est souvent en cause : L’indice de violence conjugale est de 15% à La Réunion contre 9% en Métropole, ce qui représente un fléau dans ce département d’outre-mer qui affiche l’un des taux de violences faites aux femmes (VFF) les plus élevés de France.

Au cours de ce Grenelle, des propositions phares ont été énoncées : Faire évoluer le secret médical ; Supprimer l’autorité parentale en cas de féminicide ; Reconnaître le statut de victime des enfants témoins des violences ; Garantir l’indépendance économique des victimes ; Réquisitionner les armes des conjoints visés par des plaintes ; Améliorer l’accueil des victimes en commissariat.