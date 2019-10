Marre, marre, marre... Et encore un...

Le 29/10/2019 | Par Antivol | Lu 119

Eh oui ! Encore un scandale de la (es)spécificité Réunionnaise, concernant cette fois l’Agriculture de l’île et plus particulièrement les productions laitières et viandes.



Jusqu’à quand nous laisserons nous diriger par une horde de menteurs irresponsables « criminels ». Et ce du simple technicien de la Chambre d’Agriculture en passant par les coopératives (Sicalait, Sicarevia,URCOOPA la pire) la DAF, la DSV, la Préfecture (qui ferme les yeux), les Ministres de l’Agriculture (incompétent notoire qui décrète par courrier que la Réunion est hors les lois Nationales et Européennes) les divers ministres de la Santé, et même en fin de chaine par un Président de la République qui, à l’instar du risque Chloredécone, assure « Mais non les enfants moi Président je vous dit il n’y a aucun risque ». Idem pour le Glyphosate (présent même dans les urines de nos Maires contraignant désormais les hommes à passer des mammographies afin de dépister un éventuel cancer du sein) !



Mais où va-t-on, sacrebleu, dans ce système pourri de responsables lâches qui ferment leurs g….face aux problèmes sanitaires plutôt que d’essayer de les régler.



Je suis arrivé à la Réunion en 1980 et j’ai connu : l’ESB, la Tremblade du mouton, la Pyroplasmose, la Brucellose, l’IRB, et maintenant la Leucose bovine sans compter les différents parasites (types Tiques voir Lime qui n’existerait pas chez nous).



Que sera la prochaine ?



J’ACCUSE !



L’Urcoopa grand manitou de la coopération agricole et pas seulement, qui impose par son lobbying, au très haut niveau de l’Etat (monopole oblige bien sûr), ses méthodes de management des filières animales, et agro-alimentaires entre-autre :

Aides financières providentielles de l’Etat lors de la création, système fiscal particulièrement favorable pour les coopératives, subsides de l’Etat tous les 3 ans ce qui leur permets avec leur trésor de guerre de racheter un grand nombre d’entreprises à la Réunion et hors zone en amont et en aval de leur activité agricole principale (tracteurs, matériels, compagnies de transport, Finances, etc…etc…etc… voir papier du JIR)