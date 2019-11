Marseille: Six personnes blessées dans une fusillade

Le 02/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 168

Un homme a ouvert le feu avec un fusil à pompe jeudi soir dans le bar "Le Terminus", dans le 15e arrondissement de Marseille. Une fois les coups tirés, ce dernier a pris la fuite à bord de sa moto. Le véhicule, probablement volé, aurait été retrouvé brûlé, selon nos confrère de BFM TV.



Au cours de cette fusillade, six personnes ont été blessées. Cinq d'entre elles auraient encore le pronostic vital engagé. Les habitants du quartier sont sous le choc.



Les motivations de l'individu sont encore pour le moment inconnues. Une enquête judiciaire a été ouverte. Pour l'heure, le coup de folie est privilégié et non pas un règlement de compte.