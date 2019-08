Martinique : Deux personnes décédées suite à la consommation de carambole

Deux personnes sont décédées suite à une intoxication à la carambole en Martinique cette semaine. Une troisième est également tombée malade mais a survécu. L’ARS de Martinique rappelle qu’en cette période de l’année propice à la consommation de ce fruit, que les patients atteints d’insuffisance rénale présentent un plus haut risque d’intoxication. En effet, deux des trois victimes souffraient d’une infection rénale.



De nombreuses études ont démontré la toxicité du fruit et de son jus non dilué pour ces personnes plus vulnérables. En cas de consommation de carambole, les symptômes liés à l’intoxication peuvent être des hoquets rebelles et persistants, insomnies, agitation, confusion, convulsions, fourmillements, douleurs abdominales, nausées, vomissements, faiblesses musculaires ou coma.