Martinique: Les douaniers saisissent 130 kilos de lambis, une espèce en voie de disparition

Le 26/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 116

Dans la nuit du 14 au 15 décembre, les douaniers de la brigade des douanes de Fort de France ont saisi 130 kilos de chair de lambis, un coquillage d'Amérique du Sud protégé au titre de la convention de Washington.



Positionnés à quai, les agents ont procédé au contrôle de deux passagers en provenance de Saint-Vincent qui transportaient trois glacières de grande contenance. Interrogés, les propriétaires ont reconnu transporter de la chair de lambis, dans le but de les revendre.



Aucun des deux passagers n'ayant été en mesure de présenter les certificats sanitaires, les documents d'importation et les documents CITES couvrant obligatoirement le transport de cet animal protégé, la marchandise a été immédiatement saisie.



Victime de surexploitation, le lambi, ou strombus gigas, est placé sous la protection de la convention de Washington qui réglemente depuis 1976 le commerce international des espèces menacées. La pêche du lambi est de ce fait extrêmement encadrée.



En 2018, la douane a saisi 273 kilos de coquillages et de coraux protégés par la convention CITES.