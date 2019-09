Martinique: Une brusque montée des eaux fait 3 morts

Le 09/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 971

Dès la mi-journée de dimanche, la Martinique a été touchée par d'importantes averses. Les plus fortes précipitations étaient localisées dans le nord de l'île.



Ce sont les habitants du Marigot qui ont été les plus surpris. La rivière du lieu-dit Fond Papin, entre les quartiers Séguineau et Lagrange, a brusquement débordé aux alentours de 13 heures.



Cette montée des eaux inattendue a ôté la vie à trois jeunes. Ces riverains étaient venus profiter de la rivière alors que Météo France avait placé l’île en vigilance jaune pour fortes pluies et orages dimanche après-midi.



Deux des trois corps ont pu être repêchés. Concernant la troisième victime, les pompiers et les gendarmes poursuivent leurs recherches.