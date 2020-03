Masques en tissu: Mieux que rien mais sous certaines conditions

Les masques en tissu servent-ils à quelque chose ? Les avis divergent sur la question. Dans un avis rendu le 20 mars dernier, les Sociétés françaises des Sciences de la Stérilisation (SF2S) et d’Hygiène Hospitalière (SF2H) indiquent qu'il n’existe pas de preuve scientifique de l’efficacité des masques en tissu et souligne que leur efficacité dépendrait "du tissu et du nombre de couches".



"Mieux que rien"



Selon l'UFC Que Choisir, pour qui c'est "mieux que rien", porter un masque fait-maison et se sentir protégé est en effet une erreur - il est inutile sans une application des gestes barrières. Car il ne s'agit pas de filtrer l'air, mais de placer un écran devant sa bouche et limiter ainsi les projections.



Ainsi, au vu du nombre important de porteurs sains ou de personnes faiblement symptomatiques, le porter pourrait éviter de répandre autour de soi le virus dont on pourrait être vecteur sans le savoir. Notons que le masque a aussi le mérite de nous empêcher de toucher notre bouche et notre nez.



Des précautions



Concernant sa confection, selon une étude publiée en 2013 comparant différentes matières textiles, il serait préférable d'utiliser des sacs pour aspirateur ou des torchons, que du lin ou des vieux t-shirts, dont la trame n’est pas assez serrée (il faut tout de même pouvoir respirer correctement). Il est aussi possible de glisser entre les couches une compresse stérile, des lingettes dépoussiérantes antistatiques ou encore un filtre à café. Dans tous les cas, le modèle doit épouser les contours du nez, pour éviter les interstices.



Mais pour éviter que le masque ne soit contre-productif, il faut l'utiliser avec précaution. Car mal utilisé, il peut être un moyen de contamination. "Il est important de souligner que les manipulations de masques, qu’ils soient en tissu ou qu’ils soient protecteurs augmentent les risques de transporter le virus de surface à surface", a mis en garde Jérôme Salomon, le directeur général de la santé. "Il faut le mettre en place au moment de partir, après s’être lavé les mains, et attendre d’être rentré pour l’ôter" , recommande l'UFC Que-Choisir. Un lavage est aussi parfois conseillé avant une première utilisation.