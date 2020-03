Masques moisis: L’ARS demande finalement aux pharmacies de ne pas les distribuer

ha bon, mais pourquoi??? 🤣🤣🤣 je comprends pas, la on fait la fine bouche apres avoir fait des demande alors la non c'est trop... comment ça j'ai des amies dans les hop... bon d'accord d'accord je vais leur dire de ne pas les mettre... --- ceci etait le cerveau de notre directrice d'ARS, ESPECE DE BOUFFONNE, ON T'A PAS ATTENDU POUR CA!!! il y a des claques qui se perdent... faites attention, il y aura des compte a rendre apres ce confinement. et arretez vos conneries, paarce que confinement ou non, y'en a qui risque de venir vous chercher, et la il sera trop tard pour vous...

Avec une équipe comme ca il fallait si attendre, avec tous ces débarqués à Gillot ou des bateaux venant de l hexagone ou d’ailleurs en poche une simple déclaration sur l honneur de se confiner et ceux la on les retrouvent à faire leurs courses dans la journée cotoyant des gens bien portants .Certains me diront ils ont le droit c'est l'Europe, la France, c est Paris qui décide vous êtes raciste , et ben.... rien à foutre!!!! .Mes parents n'ont pas envie de cette saloperie Ici c 'est quoi Tintin au Congo ou Mada Aujourd’hui il y a le Corona et ensuite il y aura un après Corona et là certains auront à rendre des compte parce que en face il ya des personnels de santé des policiers des gendarmes des commercants et d'autres qui sont en contact direct avec la population et là il faudra rendre des comptes , faudra se faire petit ou quitter l'ile..

Pour Info Une société à Mada lance une unité industrielle de Masques de protection 40 000 pièces par semaine et surtout non moisis...mieux vaut ca que rien