Massacre de tortue : Deux braconniers condamnés à Mayotte

Le 05/06/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 244

Dans la nuit du 23 mai à Mayotte, deux individus s’adonnaient à des pratiques illégales de braconnages lorsqu'ils furent surpris en flagrant délit par l’agence française pour la biodiversité (AFB) et la gendarmerie de Mayotte. Les deux suspects ont tenté de prendre la fuite par la mer. La brigade maritime a réussi à les interpeller quelques minutes plus tard.



Les deux braconniers avait été repérés alors qu’ils découpaient de la viande de tortue. Ils ont été, dès leur interpellations, placés en garde à vue, et le produit de leur chasse illégale à été saisi. L’un d’eux était déjà connu des services de police pour des faits similaires.



Les deux hommes ont été condamnés à 12 mois d’emprisonnement ferme avec mandat de dépôt pour le récidiviste et à 6 mois avec sursis et 180 heures de travaux d’intérêt général pour le second.



Près de 60 tortues ont déjà été mises à mort sur les plages de Petite-Terre depuis le début de l’année 2019, dans le but de vendre leur chair.