Mathieu Hoarau: L'Etang-Salé est "le théâtre de cette mobilisation citoyenne historique"

"Le mouvement de Citoyens en action fédérés par Mathieu Hoarau sur sa liste "La Voix du citoyen" est devenu une réalité très dynamique dans la ville de L’Etang-Salé, qui s’est exprimée dans les urnes le 15 mars 2020.



C'est avec un enthousiasme certain que nous accueillons aujourd'hui ce vote sanction contre le maire en place depuis 23 ans.



Entraîner au second tour M. Lacouture, qui culminait à 71% des suffrages aux dernières élections municipales, c'est la manifestation sans équivoque d'un réveil des consciences des citoyens de l’Etang-Salé, qui sont plus de 53% à exiger une véritable rupture politique.



Mon équipe et moi-même sommes fiers de voir que notre ville est le théâtre de cette mobilisation citoyenne historique.



Nous remercions sincèrement tous les étang-saléennes et étang-saléens, qui ont osé s'engager du côté du renouveau politique, contre la politique d'un ancien temps.



Nous vous assurons de notre détermination à rester mobilisés ces prochains jours pour concrétiser cette victoire des citoyens intègres et nous permettre ainsi de construire tous ensemble, dans le respect de chacun, l’avenir que notre ville mérite."



Equipe Communication de Mathieu Hoarau