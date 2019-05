Mathieu Hoarau: "Nous devons à tout prix défendre nos valeurs républicaines"

La Réunion ne serait pas ce qu'elle est sans l'Europe. Nous ne pouvons pas rester impassible face la monté du Populisme, des Nationalismes, en Europe en France et a la Réunion.

Nous devons à tout prix défendre nos valeurs républicaines, notre vivre ensemble et notre héritage, c'est pour cela que j'appelle sans réserve aux réunionnaises et aux réunionnais , plus particulièrement les Etang-Saléennes et Etang-Saléens à voter pour Stéphane Bijoux qui est en position éligible sur la seule liste pro européenne , profondément humaniste et qui fait de l'écologie sa priorité.

Je soutiendrai et voterai pour cette liste représentée par Stephane Bijoux, un créole réunionnais qui connait nos problématiques et qui saura défendre la Réunion à Bruxelles.

Le 26 Mai Votez la liste du rassemblement, la liste Renaissance représentée par Stéphane Bijoux.

Mathieu Hoarau