MauriVent, le premier respirateur artificiel 100% fabriqué à l’île Maurice

Le 14/04/2020 | Par E. Moris | Lu 75

Le prototype a été conçu et fabriqué par des ingénieurs mauriciens, des étudiants de l’Université de Maurice et de l’université de Technologie. Ces derniers ont pu compter sur la collaboration financière de l’Institut d’ingénieurs en électricité et électronique de New Jersey, alors que le National Computer Board s’est chargé de l’impression en 3D des pièces.



MauriVent, est une version low-cost de respirateurs artificiels commercialisés, et sera remis au ministère de la Santé dans le but de le produire. L’objectif est de construire 50 unités en 20 jours.



Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, certains patients qui sont les plus sévèrement atteints ont besoin d’être placés sous respirateur artificiel.