Maurice : Catastrophe écologique à Sable Noir : Des nappes d'huile dans le lagon

Le 29/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 653

Linley Moothien, président de l’organisation non gouvernementale (ONG) Quatre Ti La Pattes est exaspéré par la situation et le laxisme des autorités concernées.Après deux semaines rien n'a été fait pour éviter cette catastrophe écologique dans le lagon de Sable Noir, victime d'une grave pollution aux huiles usagées. Le courant a poussé les nappes d'huiles du canal dans le lagon, souillant les rochers et une partie de la mangrove.Aucun plan d'action n'a été mis en place par les gardes-côtes pour protéger la zone concernée par ce déversement d'huiles pour contenir le sinistre.Après cette pollution, les pêcheurs s'inquiètent des conséquences désastreuses pour l'écosystème marin, notamment les nombreux crustacés qui peuplent cette zone.