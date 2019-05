Maurice: Deux mineurs arrêtés à l’aéroport avec 2310 comprimés de Subutex

les vacs c etait mardi swar. ils sont partis qd pour revenir ce matin ? voyage express........

4. kersauson de (p.) le 11/05/2019 13:07



mdr

a priori

c est a moriss

rien n est precisé ds cet article !!

"" lexpess.mu"

Ils ont 6 et 9 ans et 2310 comprimés de Subutex ont été saisis sur eux à l’aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance, ce samedi 11 mai. Ces deux mineurs prenaient l’avion seuls depuis Paris. L’appareil, le MK 045, a atterri à 5h30."



mais ce ne sont pas des vac scolaires a moriss