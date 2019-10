2. Forest Gump le 19/10/2019 13:00



En partant du principe que ce soit bien lui

le meurtrier et non pas la criminal investigation

qui a force de tortures

de privations de sommeil de maltraitances psychologique

a réussie a lui faire avouer que

c etait bien lui le coupable .

Si vraiment le type a assasiné sa propre mére

et la je m adresse aux croyants et non au athées Matérialiste

alors c est extrement grave pour son ame

d un point de vue religieux c est probablement un des pire " péché" au yeux de Dieu.

quand a sa futur réincarnation s il y en a une aprés les enfers

je n en parle meme pas.