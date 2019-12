Maurice : Le Metro Express opérationnel à partir du 22 décembre et gratuit jusqu'au 5 janvier

Le 17/12/2019 | Par E. Moris | Lu 559

Service gratuit du Metro Express du 22 décembre et 5 janvier.

Deux mois après son lancement officiel en grande pompe, la mise en opération du Metro Express démarre le dimanche 22 décembre. Le public pourra voyager gratuitement jusqu'au 5 janvier 2019.Le Metro Express sera opérationnel sur la ligne Rose-Hill/Port-Louis de 7 h à 19 heures tous les jours.Quand au «free passenger service», les Feeder Buses ne seront pas opérationnels pendant la période de gratuité. Ils n'entreront en opération qu'à partir du 6 janvier 2020 et durant les deux premiers mois suivant leur mise en opération, les Feeder Buses seront gratuits pour le grand public.Le projet souhaite également réduire la congestion routière avec un service fiable, rapide, sécurisé avec l'aide de caméras de surveillance et des agents de sécurité, et confortable avec l'accès au Wi-fi et à la climatisation.Les « Light Rail Vehicles » pouvant transporter 307 passagers, réduira ainsi les véhicules sur les routes.