Commentaires (17)

1. Bachi le 15/05/2019 18:16

Le mieux serait de rester à la Réunion si on doit se plier à la prise de ce genre de médicaments...On éviterait des emmerdes que les Mauriciens sont en droit heureusement de nous réclamer...Ce n'est pas la France, où on peut faire n'importe quoi...

2. kersauson de p le 15/05/2019 16:18

en fait.. SI on a une ordonnance en règle ça passe sans autre formalité. surtout avec peu de gélules. si on en a 1000 humm.

3. Sebastien le 15/05/2019 18:56

On devrait aussi limiter la quantité de drogue transporté entre Maurice et la Réunion à deux tonnes annuelles et les Mauriciens doivent aussi faire une demande à l'embassade de France à Maurice avec tous les justificatifs . 😂🤣

4. GIRONDIN le 15/05/2019 19:40

Les bonheurs des îles vanilllllles !





5. Michel le 15/05/2019 19:47

Pourquoi il faut boycotter ce pays ? Parce que ils savaient que le sélectionneur de l'équipe de la réunion venait en vacance. Ils ont pensé que c'était un meilleure moyen de faire pression sur lui .

6. li même ça le 15/05/2019 17:49

si c'est pour passer une semaine à Maurice, il faut se taper toute cette procédure autant aller ailleurs.

7. Dederun le 15/05/2019 19:49

Viagra on peu

8. Kroll le 15/05/2019 19:59

Un mauricien qui veut venir en WE à la Réunion passe par toutes sortes de formalités aussi, n'en doutez pas et tous ne reçoivent pas le visa qu'ils demandent. Cela me semble un pré requis normal de se renseigner sur les conditions d'entrée sur un territoire étranger non?

9. Domi le 15/05/2019 20:14

Poste 5



Viagra non puisqu’ils ont le bois bandé. Concurrence déloyale !!!

10. Jean Rigole le 15/05/2019 20:16

Certains bravent les mises en garde sur la dangerosité de certains pays d'Afrique, et y vont quand même pour faire du tourisme, et des branquignoles ici nous demandent de boycotter Maurice pour des broutilles et quelques médicaments interdits...



Arrêtez de vous masturber le cerveau les gars ! J'ai déjà acheté mon billet pour des vacances de rêves en juillet, en famille et chez des amis Mauriciens...



Et je n'ai du tout l'intention de boycotter Maurice que j'adore...

11. s . le 15/05/2019 19:07

Donc si on prend un anti dépresseur . Délivré par un psychiatre . Un inspecteur tenant de ce titre serait en capacité à la douane de Maurice de voir si ce médicament est conforme concernant ma pathologie . ok . Donc , il peu contredire mon médecin spécialisé !!! Eh bien cela ajoute un argument de plus pour boycotter ce pays . Allons ailleurs oú c ´est moins cher , plus accueillant et plus joli .

12. ali le kafhir le 15/05/2019 21:36

le temps de croire que maurice était une résidence secondaire est fini pour certains créoles lol

il faut comprendre que quand on prendre l'avion on arrive pas forcément sur le territoire francais

13. Veridik le 15/05/2019 21:54

Eh oui ... on entre pas comme on veut ailleurs ...

Je dis ça je dis rien

14. Ken le 15/05/2019 22:09

Étonnant la nécessité d’informer l’ambassade? Logique par contre de balader l’ordonnance Et uniquement les quantités nécessaires à la durée du séjour. AMHA, c’est surtout parce qu’il est entraîneur sportif et n’avait pas l'ordonnance Avec lui qu’ils ont fait un exemple en piqûre de rappel.

15. Horreur le 16/05/2019 01:18

J adore boycotter mon commentaire parce que le nionnais y cose pas le français et encore moins l'anglais....vous faites pitié serieux

16. ben voyons le 16/05/2019 06:54

On noie le poisson là avec ces formulaires.

Quels produits avaient ils en sa possession.?

Il est intelligent , ce n'est pas un perdreau de l'année , il a déjà voyagé et tout le monde sait qu'à Maurice , la législation sur les médocs est strictement encadrée...

Quand on prend des médicaments et qu'on voyage avec il faut toujours avoir l'ordonnance et ça se passe normalement , y compris à Maurice