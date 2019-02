Maurice/Reunion: dégradation pluvio-orageuse modérée prévue demain

Bonne fin d'après midi la Réunion!

2019 Fev 25 16h50 Mascareignes.1: ce Lundi a été plus sec dans l'ensemble que ces deux derniers jours.2: une ligne d'instabilité s'approche de Maurice et de la Réunion et pourrait s'activer plus ou moins en s'approchant des Iles Soeurs.Elle pourrait commencer à intéresser Maurice en deuxième partie de nuit prochaine et la Réunion dans le courant de la matinée de mardi. La détérioration modérée pourrait durer la journée de Mardi et une partie de Mercredi. Les modèles restent encore un peu instables. J'essaierai de m'ajuster au fur et à mesure.3: je vous propose ma vidéo ICI pour quelques explications. 4: a plus tard(fin de soirée et tôt demain matin).Cheers,Patrick Hoareau.