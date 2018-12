Maurice : Un chien brûlé vif par deux hommes

Le 30/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 373

L’animal à l’agonie a été recueilli par une association de protection animale. L’acte de barbarie a été commis il y a quelques jours à Le Cornu non loin de Port-Louis.



Deux hommes, qui ont pris la fuite, s’en sont pris à un chien errant bien connu du quartier, baptisé Dodo, relate la presse locale. L’animal a été retrouvé la tête et une partie de ses pattes avant brûlées. La peau à vif, l’état de santé de l’animal s’est stabilisé avec les soins apportés par l’association Second chance animals rescue.



Cependant Dodo se trouve toujours dans une situation préoccupante. Si il s’hydrate, il refuse pour le moment de se nourrir. L’association est à la recherche d’un foyer qui pourrait l’acceuillir durant sa convalescence.