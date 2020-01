Maurice : Un cyclone dans les parages fin janvier ?

Le 14/01/2020 | Par NP | Lu 0

Le Mr Meteo amateur de Maurice, et très suivi, Afzaal Goodur, reste prudent et assure qu'il va gagner un mal de tête avec le modèle numérique actuel... Vers le 24 ou 26 viendra, viendra pas? En attendant les élèves sont à l'école, le sujet tourne, et il fait très chaud !



"moi depuis avand mo ti dir zot ki posible pour ena n cyclone dans nous region ver le 20 a 27

me si guet model numerique nous gagn douleur latete

pas douleur plito malade latete

GFS p donne n cyclone plus ki 24 heur temp class 4 lor nous le 24 a le 26

me sa li pas confermer et ti abon li pas vine coumsa

bonne journer a tous"

Alors que la rentrée scolaire a eu lieu hier à Maurice, les rumeurs d'un potentiel cyclone à venir vont bon train... Un sport de saison sur le "viendra viendra pas "...