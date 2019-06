Maurice: Un requin dévore un dauphin dans une zone fréquentée par les touristes

Le 10/06/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 192

L'information nous est révélée par le petit frère mauricien de Zinfos, Zinfos Moris Vendredi après-midi, à Rivière-Noire, dans une zone fréquentée par les touristes, des skippers se trouvant en haute mer ont filmé un dauphin qui semblait selon eux, blessé, en train d'être dévoré par un requin d'environ 200 kilos.Selon nos confrères mauriciens, cette présence pourrait représenter un danger pour les professionnels de la mer et les touristes car c'est une zone dans laquelle ils ont l'habitude de nager avec les dauphins.Ce genre d’accident est est cependant de plus en plus courant dans les parages. Les dauphins sont souvent blessés par des bateaux de pêche qui naviguent sans faire attention. Ensuite, les requins n'ont plus qu'à se servir comme d'un garde-manger.Jusqu'au jour où ils ne se contenteront plus des dauphins blessés et s'attaqueront aussi aux baigneurs. Comme à La Réunion. Il serait urgent que les autorités mauriciennes prennent les dispositions nécessaires.