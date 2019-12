Maurice en alerte 3, la tempête CALVINIA presque stationnaire au large de Mahébourg s'intensifie

Le 30/12/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 3542

Tempête tropicale CALVINIA(05S). Cliquez pour animer.

➡️ La météo mauricienne a placé Maurice en alerte 3 à 9heures ce matin.➡️suivie par le radar de Trou Aux Cerfs et par les images satellite en haute résolution affiche des signes évidents d'intensification alors qu'elle est presque stationnaire à quelques 120km de Mahébourg.➡️ Comme je l'indiquais depuis hier soir des pluies plus fréquentes et plus marquées affectent Maurice. Aussi les rafales jusque là de l'ordre de 70km/h se renforcent et pourraient approcher les 100km/h au cours des prochaines heures.➡️ Une dérive plus marquée de la tempête vers l'Ouest apporterait une détérioration franche sur l'île. Le risque de rafales de 120km/h et plus a augmenté d'où le passage en alerte 3.